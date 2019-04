Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Remagen- Verkehrsunfall mit Flucht -

Remagen (ots)

Am 10.04.2019, ca. 18:30 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K40 aus Remagen OT Oedingen kommend in FR Remagen OT Unkelbach, als ein aufschließender PKW das Fahrzeug am Beginn einer nicht einsehbaren, langgezogenen Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit überholte. Die Fahrzeugführerin erschrak, verriss das Lenkrad nach rechts und fuhr in den dortigen Straßengraben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der Fahrer des überholenden Fahrzeugs flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Audi mit dem Kennzeichenfragment AW-AX gesucht, der die Strecke kurz zuvor ebenfalls in Fahrtrichtung Unkelbach befahren haben soll. Weiterhin befuhr ein Radfahrer die Strecke in Richtung Unkelbach, der ebenfalls als Zeuge Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen könnte. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter 02642-93820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell