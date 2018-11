POL-PDWO: Drei verletzte Müllmänner bei Verkehrsunfall

Worms (ots) - Am Mittwochmorgen, kurz vor halb neun ereignete sich in Pfeddersheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Müllauto, bei dem drei Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe leicht verletzt wurden. An der Kreuzung Haardtweg/Kalmitstraße missachtete ein 40-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Müllwagens. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW aber nicht mehr verhindern. Hierbei verletzten sich der Fahrer, sowie dessen beide Kollegen, die hinten auf den Trittbrettern des Lasters standen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

