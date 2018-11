POL-PDWO: Einbruch in Arztpraxis

Worms-Rheindürkheim (ots) - Unbekannte Täter drangen in den Abendstunden des gestrigen Mittwochs in eine Arztpraxis in der Mainstraße ein. Vermutlich in der Zeit von 17:20 - 19:15 Uhr hebelten sie ein Fenster zum Labor auf der Rückseite der Praxis auf und begaben sich dort zielgerichtet zu einem Tresor, in dem sich Bargeld im dreistelligen Bereich und einige Blankoschecks befanden. Der komplette Tresor samt Inhalt wurde von den Tätern entwendet. Im Anschluss flüchteten diese durch das zuvor aufgebrochene Fenster vom Tatort. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

