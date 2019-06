Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei sucht Einbrecher mit dem Hubschrauber

Osnabrück (ots)

Bewohner in Osnabrück wurden am Samstagabend auf einen Hubschrauber aufmerksam, der über dem Stadtteil Westerberg kreiste. Die Osnabrücker Polizei hatte den Hubschrauber angefordert, um zwei flüchtige Einbrecher zu suchen, die gegen 19.16 Uhr in der Mozartstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen waren. Die Diebe konnten Schmuck erbeuten, ließen aber einen aus dem Haus entwendeten Tresor in einem Gebüsch in der Nähe des Hauses liegen. Da dieser Tresor aufgrund von Größe und Gewicht schwer zu transportieren war, gehen die Ermittler davon aus, dass ein entsprechendes Fahrzeug in Tatortnähe abgestellt war. Die Beamten bitten nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den frühen Abendstunden am Westerberg bemerkt haben, sich unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 zu melden.

