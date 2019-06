Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zimmerbrand in Grundschule

Wallenhorst (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Freitagmittag zu einem Brand in die Hollager Straße ausrücken. Ein Brandmelder der Erich-Kästner-Schule hatte gegen 12 Uhr ausgelöst. Wenig später drang aus dem Dachgeschoss eines Gebäudeteiles Rauch. Da zu diesem Zeitpunkt Unterrichtspause war und sich nahezu alle Kinder auf dem Schulhof befanden, ging die Evakuierung der restlichen im Gebäude befindlichen Personen sehr schnell. Es wurde niemand verletzt. Wie sich herausstellte, war in einem nicht als Klassenraum genutzen Zimmer des Dachgeschosses ein offenes Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallenhorst und Rulle konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und machten sich in der Folge noch auf die Suche nach möglichen Glutnestern. Letztendlich wurde das Gebäude von der Feuerwehr mittels eines Gebläses gelüftet. Der Schulbetrieb wurde für den heutigen Tag beendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Angaben zum Schadensausmaß und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

