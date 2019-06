Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter beklaute hilflose Person

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in der Hans-Böckler-Straße die Hilflosigkeit eines 46-jährigen Mannes ausgenutzt und dessen Geld gestohlen. Zeugen hatten gegen 19.40 Uhr beobachtet, wie ein Mann auf dem Gehweg unweit des Schlossgartens plötzlich und vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalles das Gleichgewicht verlor, zu Boden stürzte und dabei mindestens einen 100 Euro-Schein verlor. Ein Passant hob den Schein auf, sprach den Gestürzten noch kurz an, steckte dann aber den Geldschein ein und ging in Richtung Neuer Graben weiter. Die Zeugen informierten in der Folge den Rettungsdienst und die Polizei. Der Dieb war circa 185 bis 190cm groß, hatte eine kräftige Statur und etwa 10cm lange, dunkelbraune und nach hinten gekämmte Haare. Zur Tatzeit trug der Täter eine dunkle Jacke und eine blaue Jeanshose. Vom Aussehen her soll der Mann dem Schauspieler Gèrard Depardieu geähnelt haben.

