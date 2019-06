Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Schwerer Verkehrsunfall auf der Malgartener Straße

Rieste (ots)

An der Kreuzung Malgartener Straße/Maschortstraße/Quebbestraße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer und der Fahrer eines Sattelzuges leicht verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 23-jährige Riester gegen 08.10 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Quebbestraße unterwegs und wollte die Malgartener Straße geradeaus in Richtung der Maschortstraße überqueren. Dabei übersah der junge Mann den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 47 Jahre alten Frau aus Neuenkirchen-Vörden und stieß mit diesem zusammen. Die Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem total beschädigten Fahrzeug befreit werden und wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der leicht verletzte Fahrer des Sattelzuges wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Ein Notfallseelsorger war an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Beteiligten, deren Angehörige und um die Einsatzkräfte. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell