Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin stürzte am Rosenplatz- Autofahrer flüchtete

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen im Bereich des Rosenplatzes zugetragen hat. Ein unbekanntes Auto bog gegen 08.35 Uhr vom Rosenplatz nach rechts auf die Iburger Straße in Richtung stadtauwärts ab. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes touchierte der Wagen in Höhe der Bushaltestelle vor der Sparkasse eine Radfahrerin, die darauf das Gleichgewicht verlor und stürzte. Die 21-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos hielt danach nicht an und beging Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und insbesondere nach einer unbekannten Frau, die der gestürzten Radfahrerin noch auf die Beine geholfen hatte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell