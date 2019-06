Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Krümpel

Osnabrück (ots)

In Straße Am Krümpel ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unweit der Einmündung zur Clemensstraße am Fahrbahnrand abgestellter silberfarbener Nissan Micra wurde zwischen 07.45 Uhr und 11.15 Uhr vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto gestreift und entsprechend an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0541/3272215 entgegen.

