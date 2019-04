Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorradunfall

Auel (ots)

Auf der B 274, zwischen Bogel und St. Goarshausen, Höhe der Ortslage Auel, kam ein Motorradfahrer in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und stürzte in den Grünstreifen. Der Fahrer brach sich bei dem Sturz den Unterarm. An dem Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Ein Fahrstreifen war kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0

pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell