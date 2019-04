Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunkener randaliert im Einkaufsmarkt

Diez, Am Backsteinbrand (ots)

Diez - Am Samstag, den 06.04.2019 um 20.45 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes Probleme mit einer betrunkenen Person, die das Geschäft, trotz Aufforderung, nicht verlässt. Er wurde durch die Polizei zunächst nach draußen gebeten. Vor der Tür rannte er umgehend wieder zurück in den Markt, was dazu führte, dass er jetzt vor die Tür verbracht wurde. Da er dem Platzverweis nicht nachkam und er zunehmend aggressiver wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden, bis er wieder ausgenüchtert war.

