Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines "Pedelecs" (Mountain-E-Bikes)

Niederneisen / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Niederneisen, Aarstraße, ein gut gesichertes E-Bike aus einem Hinterhof entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarz-grünes Bike der Marke "Cube". Akku und Bordcomputer hatte der Besitzer vorsichtshalber mit ins Haus genommen. Ihm und seiner Nachbarschaft waren in den letzten Tagen zwei männliche Personen aufgefallen, die in der Aarstraße in die Hinterhöfe geschaut hätten. Beschreibung: Beide ca. 180cm groß, einer mit Glatze, einer mit dunklen Haaren, rote Lederjacke, Herren-Umhängetasche, osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0

