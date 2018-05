POL-HM: Mountainbike und Handy geraubt

Ein Dokument

Bodenwerder (ots) - Wie erst heute Morgen bei der Polizei Bodenwerder bekannt wurde, soll es am vergangenen Freitag zwischen 22:00 und 23:30 Uhr zu einer Raubstraftat am Weserufer in Bodenwerder gekommen sein. Was war geschehen? Der heute Morgen zur Anzeigenerstattung erschienene Geschädigte gab an, am Freitagabend den Weserradweg von der Sahlfeldstraße in Richtung Linser Straße gefahren zu sein. Direkt nach der Gefällstrecke habe er eine männliche Person am Radweg sitzen sehen und da der Geschädigte noch Zeit hatte, gesellte er sich zu ihm. Das zunächst nette Gespräch wurde plötzlich sehr ernst, als der Täter plötzlich auf sein Opfer zuging und mehrfach mit der Faust auf den Kopf einschlug. Dadurch erlitt das Opfer deutlich sichtbare Hämatome im Augenbereich Eine kurzfristige Bewusstlosigkeit des Opfers wurde dann genutzt, um ein älteres schwarzes Huawei - Mobiltelefon und das neue Fahrrad zu entwenden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 - 30 Jahre alt, mitteleuropäische Erscheinung schlanke Statur, ca. 170 cm groß, bekleidet mit Bundeswehrsachen und soll angeblich "Maurice" heißen Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um neues Mountainbike der Marke Focus Whistler Core, mit 24 Gängen und 27,5 Zoll Reifen. Das Design ist sehr auffällig, da die mattschwarze Grundfarbe mit neon-grün abgesetzt ist (siehe Vergleichsfoto). Wer hat das Gespräch bemerkt oder kann ergänzende Hinweise zu der oben beschriebenen Person geben? Wer kann zudem Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben? Hinweise werden an die Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 - 974 950 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

