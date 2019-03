Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Mit Gürtel zugeschlagen

Reutlingen (ots)

Mehrere Personen in Bus gestürzt (Zeugenaufruf)

Mindestens vier Fahrgäste haben sich am Freitagmorgen in einem Bus bei einer Vollbremsung in Reutlingen verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 7.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Karlstraße in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor der Einmündung Kaiserstraße wechselte er auf die rechte Fahrspur und bremste stark ab. Zwei nachfolgende Fahrzeug-Lenker, die ebenfalls noch nicht ermittelt werden konnten, mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der hinter diesen Fahrzeugen fahrende, 50 Jahre alte Lenker eines Linienbusses musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzten in seinem Fahrzeug mehrere Personen nach vorne und zwei Schutzscheiben gingen zu Bruch. Mindestens vier Fahrgäste verletzten sich dabei. Während zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren sowie eine 18-jährige Heranwachsende leichte Verletzungen davonzogen, erlitt eine weitere 18-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Die Leichtverletzten wollten sich falls nötig selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Über den Unfallverursacher liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden die Lenker der beiden Fahrzeuge vor dem Linienbus gebeten, sich zu melden. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 464 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr bog eine 62 Jahre alte Skoda-Lenkerin von der L 388 herkommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen ein und übersah hierbei den von dort kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 46-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zogen sich beide Beteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Zur Fahrbahnreinigung rückte eine Spezialfirma an die Unfallstelle aus. Die Reinigungsarbeiten dauern aktuell noch an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mr)

Beuren (ES): Brand in Badezimmer

Im Badezimmer eines Einfamilienhauses in der Linsenhofer Straße ist am Freitagvormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9.20 Uhr hörte eine Nachbarin Explosionsgeräusche aus dem Haus und meldete den Brand anschließend über Notruf. Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen im Obergeschoss rasch gelöscht und somit ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Wie sich anschließend herausstellte, dürften die Knallgeräusche von aufgrund der Hitze explodierten Haarspraydosen verursacht worden sein. Eine 26 Jahre alte Bewohnerin sowie eine gleichaltrige Besucherin, die wegen des verrauchten Hausflurs von der Feuerwehr über ein Fenster im Obergeschoss gerettet werden mussten, erlitten leichte Verletzungen. Die 26-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der durch den Brand entstandene Schaden dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Das Einfamilienhaus bleibt voraussichtlich weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen des Polizeipostens Neuffen dauern an. (mr)

Mössingen (TÜ): Mit Gürtel zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Mössingen ermittelt nach einem Angriff eines Unbekannten auf zwei Männer am Donnerstagmittag wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Gegen 15 Uhr hielten sich zwei Männer im Alter von 40 und 42 Jahren auf dem Verbindungsweg zwischen dem Sportheim Talheim und der Olgahöhe auf und saßen auf einer Ruhebank. Ein Unbekannter, der in Begleitung einer Frau und eines Kindes war, wollte mit diesen wohl ebenfalls auf der Bank Platz nehmen, was jedoch mangels freier Plätze nicht möglich war. Offenbar unvermittelt und ohne Vorwarnung traktierte der Mann seine zwei Gegenüber daraufhin mit Schlägen und Tritten und benutzte dabei ersten Erkenntnissen zufolge auch einen Gürtel. Der 40-Jährige verlor bei dem Angriff mehrere Zähne und musste später vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Auch sein 42 Jahre alter Begleiter wurde im Gesicht verletzt. Nach dem Angriff stieg der Täter in einen silberfarbenen Audi und fuhr zusammen mit der Frau und dem zirka ein- bis dreijährigen Kind in Richtung Mössingen davon.

Der Täter ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und hat kurze, dunkle Haare. Er ist von schlanker Statur und war mit einer hellen, verwaschenen Jacke sowie einer hellen, enganliegenden Jeans bekleidet. Von der Frau liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 zu melden. (mr)

