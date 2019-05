Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: versuchte räuberische Erpressung auf Schreibwarenladen/Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Abend des 07.05.19, 18.50 Uhr, kam es in Mayen, Marktplatz kurz vor Ladenschluss des dort ansässigen Schreibwarengeschäfts zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein Täter betrat das Geschäft und suchte unbemerkt die im rückwärtigen Bereich gelegenen Büroräume auf. Dort konnte er von der Angestellten angetroffen werden. Sofort forderte er die Öffnung des Tresors, bzw. die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte konnte in einem günstigen Augenblick den Laden verlassen und nach Hilfe rufen, wodurch der Täter ohne Beute flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Flucht des Täters beobachten konnten, hierunter zwei Männer und eine Frau. Die Zeugin hielt sich kurz vor Ladenschluss im Schreibwarenladen auf. Die beiden Zeugen befanden sich unmittelbar vor dem Geschäft, als der Täter dieses fluchtartig verließ.

