Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Wohnhause in Adenau am 07.05.2019

Adenau (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 10 Uhr in Adenau zu einem Vollbrand einer Wohnung in der Blankenheimerstraße.

Dabei wurde zwei ältere Personen durch Rauchgase verletzt und kamen ins nahe gelegene Krankenhaus.

Brandermittler der KI Mayen konnten aufgrund Zeugenaussagen und der Untersuchung der Brandstelle feststellen, dass ein unsachgemäßer Gebrauch der im Haus befindlichen Sauna den Brand ausgelöst hat.

Ein 33 Jahre alter Hausbewohner, Vater einer syrischen Flüchtlingsfamilie, bemerkte den Brand und verschaffte sich Zugang zur Wohnung des älteren Paares. Er und ein 45 Jahre alter syrischer Verwandter beteiligten sich als Ersthelfer an der Rettung der Mitbewohner. Der 45 Jahre alte Mann wurde dabei ebenfalls durch Rauchgase verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell