Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht beim Ein- oder Ausparken

Mayen, Hinter Burg (ots)

Am 06.05.2019, parkte die Geschädigte ihren weißen Opel zwischen 10:50h und 12:00h an der Straße Hinter Burg in Mayen. Ein weiteres, unbekanntes Fahrzeug, beschädigte den o. g. Pkw beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Beifahrertür und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

