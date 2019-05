Polizeidirektion Mayen

(Zeitraum 03.05.2019, 12:00 Uhr - 05.05.2019, 12:00 Uhr / Wochenende)

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 9 Verkehrsunfälle gemeldet, es handelte sich ausschließlich um Unfälle mit Sachschaden, ohne Verletzte. Nach einem der Unfälle entfernte sich der Verursacher unerlaubt, so dass hier Straf-anzeige wegen Unfallflucht erstattet wurde.

Unfallflucht / Verkehrszeichen umgefahren: Remagen. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit wurde festgestellt, dass ein Verkehrszeichen, welches an der Einmündung der Ausfahrt Unkelbach zur B9 stand, komplett umgefahren und erheblich beschädigt worden war. Ein Verursacher hat sich bisher bei der Polizei nicht gemeldet, die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642/9382-0

Unfall auf regennasser Fahrbahn: Niederzissen. Am Samstag befuhr in den Mittagsstunden ein 20-jähriger Fahrzeugführer die B 412 zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Ortslage Niederzissen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahr-bahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in einer Kurve gegen die Schutzplanken, hierbei wurde das Fahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war, verletzt wurde bei dem VU niemand

Strafanzeigen: Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 9 Straftaten registriert.

Fahrraddiebstahl am Schwimmbad in Remagen Remagen. Am Samstag wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr von dem Fahr-radstellplatz am Freibad in Remagen ein mit einem Schloss gesichertes Mountainbike entwendet. Zeugenhinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0.

Diebstahl von mehreren Sonnenbrillen Remagen. Am Freitag wurden gegen 14:40 Uhr von einer bisher unbekannten männlichen Person 5-10 Sonnenbrillen von einem Außenständer eines Drogeriemarktes in der Goethestraße entwendet. Der Täter flüchtete danach vermutlich zu Fuß in Richtung Goethestraße bzw. Schwimmbad. Bei dem Täter soll es sich um einen mittelgroßen Mann handeln, er trug eine Brille, eine braune Lederjacke, hatte eine schwarze Wollmütze an, führte einen schwarzen Rucksack mit und trug in der Hand eine Bierflasche. Zeugenhinweise auch hierzu bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0.

