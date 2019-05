Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: VU-Flucht auf Parkplatz

Treis-Karden (ots)

Am Samstag, dem 04.05.19, gegen 12.00 Uhr, parkte ein 47jähriger Cochemer seinen Pkw Kia auf dem Parkplatz des Bauzentrums Röhrig in Treis-Karden. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug im Bereich der vorderen, rechten Stoßstange beschädigt worden war. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw hatte sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gibt es Zeugen für den Vorfall? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/984-0, oder per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: picochem@polizei.rlp.de.

