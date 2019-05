Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Graffitis in Nürburg, Langenfeld und Kempenich

Kempenich (ots)

In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Adenau mehrere Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt. Die Straftaten ereigneten sich in Nürburg, Langenfeld und Kempenich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen (02691/925-0).

