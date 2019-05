Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Gärtnerei

Ochtendung (ots)

Im Kirchshofsweg in Ochtendung kam es am 05.05.2019, gegen 02:44 Uhr, zum Brand einer Gärtnerei. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

