Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polch - Einbruch in Firmengelände

Mayen (ots)

Im Zeitraum 30.04.2019, 17:00 Uhr bis 03.05.2019, 19:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Eichendorffstraße in Polch ein. Sie durchtrennten die Gliederkette am Eingangstor und entwendeten in erheblichem Maße Gerüstmaterial (Bohlen, Gerüstrahmen und Gerüststangen) und Schieferplatten von dem Gelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter 02651 801-0 entgegen.

