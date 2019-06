Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Bus und Auto stießen zusammen

Wallenhorst (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag in Wallenhorst ereignete. Der 81 Jahre alte Fahrer eines BMW bog gegen 14.35 Uhr von der Straße Nasse Heide nach rechts auf den Boerskamp in Richtung Große Straße ab. Dabei missachtete der Senior die Vorfahrt eines von links kommenden Linienbusses und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision erlitten zwei Fahrgäste des Busses leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell