Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Friseursalon

Bersenbrück (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag eine Scheibe des Friseurgeschäftes am Markt ein und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie mehrere teure Scheren und diverse Friseurartikel. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei unter der Telefonnummer 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell