Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto gestohlen

Soest (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde am Hessenweg ein Pkw entwendet. Der graue Citroen Berlingo mit dem Kennzeichen SO-BK 1003 war unverschlossen in der Garage eines Wohnhauses abgestellt. Unbekannte Täter nutzen das Fahrzeug auch zum Abtransport von Werkzeugen die ebenfalls in der Garage lagerten. Eine Kettensäge, mehrere Elektrowerkzeuge und zwei Staubsauger wurden gestohlen. Der Zweitschlüssel des Fahrzeugs lag im Handschuhfach. Hinweise, zum Verbleib des Diebesguts, insbesondere des Autos, werden unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

