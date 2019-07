Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Plakate der Kaufmannschaft

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (13.7.) um 15:00 Uhr und Sonntag, um 9:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Plakate der Kaufmannschaft Enger. Die Plakate in der Größe von 4,20 x 1,00 Meter waren mit Kabelbindern an Zäunen festgemacht. Ein Plakat hing an einem Grundstück Bahnhofstraße / Bachstraße. Ein zweites war an einer Sparkassenfiliale an der Bachstraße befestigt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

