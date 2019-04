Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.04.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Vier Personen bei Unfall schwer verletzt

Ort: L 91, Utzerath, Thommener Höhe

Zeit: 17.04.2019. 20.35 Uhr

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Kusel befuhr die L 91 von Utzerath in Richtung Darscheid. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau in einer Linkskurve von der Fahrbahn und geriet in den rechten Straßengraben. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Zum Abschluss kam der Wagen wieder auf den Rädern zum Stehen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am PKW entstand augenscheinlich Totalschaden.

