Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Schleid (ots)

Am Montag war der Fahrer eines Opel Astra gegen 13.05 Uhr auf der BAB 60 in Richtung Prüm unterwegs. Als der Fahrer des Astra zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler ein anderes Fahrzeug überholte, näherte sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf dem linken Fahrstreifen ein schwarzer BMW Kombi, fuhr ganz dicht auf den Astra auf und betätigte mehrmals die Lichthupe. Der Fahrer des Opel Astra wurde dadurch so stark bedrängt, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der rechtsseitigen Schutzplanke kollidierte. Der Fahrer des Opel Astra blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des BMW fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

