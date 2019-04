Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Burbach (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2019 kam es um 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 33 zwischen Burbach und Nimshuscheid. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer kam nach ersten Ermittlungen wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz waren neben der Polizei Bitburg noch die Feuerwehren Balesfeld, Burbach, Neidenbach und Malberweich sowie ein Rettungshubschrauber

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell