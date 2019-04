Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrecher erbeuten Schmuck

Prüm-Ardennenring (ots)

Einbrecher nutzten am Wochenende die Abwesenheit der Hausbesitzer und brachen in ein Einfamilienhaus in Prüm-Dausfeld, Ardennenring, ein. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt über eine Verandatür an der Rückseite des Gebäudes und durchsuchten anschließend alle Räume nach Wertsachen. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Uhren und andere Schmuckstücke. Die Tatzeit lässt sich derzeit nur vage auf die Zeit zwischen Samstag, 13.04.2019, 08:00 Uhr, und Sonntag, 14.04.2019, 20:00 Uhr, einschränken.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Prüm unter Tel.: 06551-9420 erbeten.

