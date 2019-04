Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Arzfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, 13.04.2019 auf Sonntag, 14.04.2019, wurde in der Hauptstraße in Arzfeld ein PKW zerkratzt. Das Fahrzeug stand in der Nähe der Sparkasse und wurde an der Fahrseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

