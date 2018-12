POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leubsdorf (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 11:39 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirchstraße / Hauptstraße in Leubsdorf. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Leubsdorf, der die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet hatte, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein später durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

