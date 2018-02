POL-HM: Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen geparkte Fahrzeuge

Hameln (ots) - Eine 34-jährige Autofahrerin prallte am Dienstagabend kurz nach 21.00 Uhr auf dem Reimerdeskamp mit ihrem Wagen gegen geparkte Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde verletzt.

Die 34-Jährige aus Hess. Oldendorf befuhr mit einem Audi den Reimerdeskamp in Richtung Reherweg. Auf Höhe Haus-Nr. 74 prallte der Audi gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Sowohl an den geparkten Autos, einem BMW und einem Smart, als auch am Audi selbst entstanden erhebliche Sachschäden.

Die 34-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie ist durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor konnten sowohl durch Zeugen als auch durch Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft der Audi-Fahrerin wahrgenommen werden. Die Alkoholkonzentration muss durch die Analyse einer entnommenen Blutprobe bestimmt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

