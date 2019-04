Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Schlachtung

54570 Meisburg, Flurname "Am Rosborn" (ots)

Wie am 10.04.2019 festgestellt wurde, entsorgten unbekannte Täter offensichtlich nach illegaler Schlachtung von 2 Schafen die Reste in der Gemarkung Meisburg, Flurname "Am Rosborn". Hinweise bitte an die Polizei Daun unter 06592/9626-0.

