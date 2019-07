Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streit eskaliert

Offenburg (ots)

Nach einem handfesten Streit am Sonntagvormittag in einer Gemeinschaftsunterkunft "Am Sägeteich" haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 26-jähriger und ein 32-jähriger Bewohner gegen 11.40 Uhr in Streit. Dieser eskalierte derart, dass schließlich die Fäuste flogen. Inwieweit im Zuge des Disputs auch ein Messer zum Einsatz kam, wird nun geprüft. Der 32 Jahre alte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

