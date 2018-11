POL-PPRP: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 33-Jährige die Wredestraße in Richtung Heinigstraße, als plötzlich ein 37-jähriger Fußgänger die Fahrbahn betrat und von ihrem Auto frontal erfasst wurde. Der 37-Jährige wurde dabei verletzt. Neben einer ausgekugelten Schulter trug er Schürfwunden am Kopf davon und wurde deswegen in ein Krankenhaus verbracht.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Diese werden an der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell