POL-PPRP: (Altrip) In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - In ein Einfamilienhaus im Slevogtweg in Altrip brachen Unbekannte am Dienstagabend zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr ein. Als die Bewohnerin um 22 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie sofort den Schaden. Unbekannte hatten gewaltsam das Badezimmer im Erdgeschoss aufgebrochen und waren in das Haus eingestiegen. Dort betraten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke und rund 100,- Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

