POL-PPRP: 27-Jähriger widersetzt sich in Zelle

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018 gegen 19 Uhr meldete ein 26-Jähriger, dass in der Bahnhofstraße ein Mann andere Passanten bedrohe und belästige. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 27-jährigen Mann feststellen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der zuvor erfolgten Bedrohung wurde er auf die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 verbracht und in Gewahrsam genommen.

Hier verhielt sich der 27-Jährige weiterhin unkooperativ und ging die Beamten auch körperlich immer wieder an. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Blutuntersuchung ergab, dass der Täter einen Alkoholwert von 2,48 Promille hatte. Der 27-Jährige hatte außerdem Drogen konsumiert.

