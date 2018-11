POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Kraftradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 20.11.2018 gegen 17.25 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto auf der Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. Als er an der Kreuzung Maudacher Straße / Hochfeldstraße nach links in die Hochfeldstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem 31-Jährigen zusammen, der mit seinem Kraftrad auf der Maudacher Straße in Richtung Maudach fuhr und an der Kreuzung geradeaus weiter fahren wollte. Die dortige Ampel zeigte für beide Verkehrsteilnehmer grün. Der 31-Jährige stürzte von seinem Kraftrad und sich verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Das Kraftrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

