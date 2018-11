POL-PPRP: (Ludwigshafen) Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Ludwigshafen (ots) - Während der Mittagspause wurden am Montagmittag, gegen 13 Uhr, zwei Männer auf der Rheinpromenade, unterhalb der B37, von zwei Unbekannten überfallen. Die beiden Täter forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Geldbeutel. Nach Übergabe der Beute liefen die Unbekannten in Richtung Innenstadt. Insgesamt erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Von den Tätern liegt folgende Personenbeschreibung vor: Beide waren 25-30 Jahre alt. Ein Täter ca. 1,80m groß, sehr kräftige Gestalt. Der Täter hatte einen leichten Bart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Täter war etwas größer, ca. 1,90m, und trug eine helle Jacke mit Kunstfell an der Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

