Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gleichgewicht verloren

Lahr (ots)

Vermutlich weil sie das Gleichgewicht verloren hatte und vom Weg abkam stürzte ein Mädchen am Sonntagabend mit ihrem Fahrrad. Das Kind war gegen 18 Uhr in Begleitung eines Elternteils auf dem Wanderweg, welcher sich der Langeckstraße anschließt, unterwegs als es auf seinem Rad ins Schlingern und dann zu Fall kam. Die Zehnjährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg gebracht. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell