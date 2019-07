Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Einbruch Handys geklaut

Rastatt (ots)

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, brachen unbekannte Täter in einen Mobilfunkgerätehandel im Gewerbegebiet Stockfeld ein. Ein Stahlgitter wurde vermutlich mit einem Auto aus der Verankerung gerissen. Die Täter stahlen eine größere Menge Mobilfunkgeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rastatt unter Tel. 07222/7610 erbeten. /Br

