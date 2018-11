POL-MA: Mannheim-Oststadt: Scheiben an zwei Autos eingeschlagen und Rucksäcke gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug am Montag, zwischen 16:45 Uhr und 18:50 Uhr, die Scheiben zweier Autos ein, die in der Theodor-Heuss-Anlage, in Höhe des Gartenschauwegs geparkt waren. Aus einem Peugeot stahl der Unbekannte einen Rucksack, in dem sich ein Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und EC-Karten sowie zwei Smartphones befanden. Auch aus dem zweiten Wagen, einem VW, wurde ein Rucksack mit persönlichen Dokumenten und einem iPad gestohlen. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

