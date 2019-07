Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit Motorrad gestürzt

Gaggenau (ots)

Am Freitagabend traf sich ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seinem Bekannten am Goethe-Gymnasium in Gaggenau. Der 20-jährige Bekannte wollte mit der 750er Yamaha seines Freundes eine Runde drehen, was dieser aber verweigerte, weil er wusste, dass der Kumpel keinen Führerschein hatte. Als der Eigentümer des Motorrades kurz abgelenkt war, bemächtigte sich der 20-jährige der Maschine und fuhr los. Die Fahrt endete nach nur wenigen Metern an einer Bordsteinkante. Der junge Mann stürzte und zog sich Schürfwunden und - weil er keinen Helm trug - eine Kopfplatzwunde samt Gehirnerschütterung zu. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. An der Yamaha entstand Totalschaden in Höhe von 1100 Euro. Der alkoholisierte Unglücksfahrer muss sich nun wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt vor der Staatsanwaltschaft verantworten. /Br

