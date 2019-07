Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - Gebäudebrand - Verdächtiger in Haft - Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Nach dem Brand eines Gebäudes in der Beethovenstraße sind die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt vorangeschritten. Noch in der Tatnacht hat sich ein 26 Jahre alter Mann einem Zeugen offenbart und sich als Verantwortlicher des Feuerausbruchs zu erkennen gegeben. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei, worauf der Verdächtige von Beamten des Polizeireviers Gaggenau festgenommen werden konnte. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Brandstiftung auf Differenzen im persönlichen Bereich zurückzuführen sein. Der 26-Jährige hat in einer ersten Vernehmung die Tat eingeräumt und wurde am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Richter vorgeführt. Der Vorwurf lautet auf besonders schwere Brandstiftung und versuchter Mord. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs haben sich im nun zerstörten Anwesen noch zwei Personen aufgehalten, die sich allerdings unversehrt ins Freie retten konnten. Der zuständige Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 26-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Brandort ist aktuell noch beschlagnahmt. Der Brandschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen im Bereich von etwa 100.000 Euro liegen.

