Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeche geprellt

Kehl (ots)

Nach einem Streit am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 39-jähriger Mann gegen 21 Uhr mit einer Frau aneinandergeraten. Aufgrund der verbalen Auseinandersetzung schritt ein privat vor Ort befindlicher Polizeibeamter ein und versuchte den Enddreißiger zu beruhigen. Nachdem schließlich die weiteren alarmierten Ermittler hinzukamen, wurden bei dem 39-Jährigen mehrere kleine Küchenmesser sichergestellt. Warum er diese mit sich führte, ist noch unklar. Zu einer Bedrohung hierdurch war es nicht gekommen. Da der Mann seine Rechnung letztlich nicht begleichen konnte, sieht er nun einem Strafverfahren wegen Zechbetrugs entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell