Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Automatenaufbrecher in Koblenz gefasst

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Montag, 25.03.2019, 01.49 Uhr, versuchten vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahre, einen Zigarettenautomaten in der Universitätsstraße in Koblenz aufzubrechen. Dieser Versuch schlug allerdings fehl. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Nach der Tat flüchteten die Personen auf das angrenzende Universitätsgelände. Zwei der Täter wurden im Verlauf der Fahndung in Uni-Nähe festgenommen. Die Personalien der beiden anderen Täter konnten zwischenzeitlich ermittelt werden.

