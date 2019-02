Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Imbiss

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 23.02.19, 10.00 Uhr und Sonntag, 08.50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss im Metternicher Feld in Koblenz ein. Dieser wurde von dem oder den Tätern komplett durchsucht. Gestohlen wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag, ein Bräter und ein Currywurstschneider. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

