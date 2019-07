Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Illegale Abfallentsorgung von Zeitschriften - Rheinfelden-Warmbach - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Warmbach

Am Freitag, 12.07.2019, teilten mehrere Passanten mit, dass in Warmbach hinter der Tennishalle mehrere Müllbeutel im Gebüsch liegen würden. Die Örtlichkeit wurde von einer Streife überprüft. In den grünen und blauen Plastiktüten befanden sich eine Vielzahl Ausgaben der Zeitung: "Hochrheinanzeiger" mit den Ausgabedaten vom 03.07.2019 und 10.07.2019.

Das Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623/7404-0) hat die Ermittlungen - insbesondere im Bereich größerer Wohnanlagen und Austrägergesellschaften - aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

