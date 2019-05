Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 59-Jähriger die Handtasche entrissen + Mit Bierflasche geschlagen + Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

59-Jähriger die Handtasche entrissen

Cuxhaven. Donnerstagabend (02.05.2019) gegen 23 Uhr entriss ein bislang unbekannter Mann einer 59-jährigen Cuxhavenerin auf offener Straße deren Handtasche. Die Frau überquerte die Poststraße aus dem Elfenweg kommend, in Begleitung ihrer erwachsenden Tochter an einer Ampel. Als sich beide Frauen mittig der Fahrbahn befanden, riss plötzlich ein Fahrradfahrer die Handtasche der 59-Jährigen von der Schulter und fuhr in Richtung Rathaus davon. Der Gesuchte soll dünn und vermutlich älter als 20 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle Jacke und verbarg sein Gesicht unter einer Kapuze. Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++++++++++

Mit Bierflasche geschlagen

Cuxhaven. Am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr soll ein zwischen 25 und 30 Jahre alter Mann einem stark alkoholisierten, 42-jährigen Cuxhavener auf dem Außengelände eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Allee im Verlauf eines Streits eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben, so dass der 42-Jährige eine Kopfplatzwunde erlitt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter führten bislang noch nicht zu dessen Identifizierung.

+++++++++++++

Zeugen gesucht

Am Donnerstag (02.05.2019) ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Unfall auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Wulsdorf und Bremerhaven-Süd in Fahrtrichtung "Nesse". Ein 27 Jahre alter Loxstedter befuhr die Autobahn mit seinem Pkw, als vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ein größeres Plastikteil hochgeschleudert wurde und sein Auto traf. Hierdurch wurden die Windschutzscheibe und Stoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer das Plastikteil bemerkt haben oder Hinweise auf den Verlierer geben können, möge man sich bitte an das Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743 / 9280 wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell